Hude vročine bo kmalu konec. Severnoafriški zrak se bo za hladno vremensko fronto, ki bo naše kraje oplazila med četrtkom in petkom, umaknil in bo vročina popustila. Najvišje dnevne temperature ob koncu tedna ne bodo več dosegale 30 stopinj Celzija oz. bodo povečini za nekaj stopinj nižje, občutno pa se bodo osvežile tudi noči. Tudi v prihodnjem tednu ne bo več hude vročine, temperature bodo prijetne pozno poletne.

Od danes do srede bo na vreme pri nas še vplival subtropski anticiklon, ki prinaša za ta čas zelo visoke temperature in vremensko stanovitnost. Greben severnoafriškega zraka pa že popušča v višinah, zato bodo ob prevladujočem sončnem vremenu krajevne popoldanske plohe in nevihte zlasti v gorah že nekoliko verjetnejše in pogostejše. Posamezne krajevne plohe ali nevihte bodo lahko nastale tudi drugod.

Hladna severna višinska dolina bo medtem v prvi polovici tega tedna vplivala zlasti na vreme nad zahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem, kjer bo ponekod povzročila občutnejše poslabšanje tudi z močnimi nevihtami in ohladitvijo.

Hladnejši in bolj nestanoviten zrak se bo nato od četrtka širil proti vzhodu, od severa pa se bo Alpam bližalo tudi ciklonsko območje s hladnim zrakom. Nad našim širšim območjem bo nastala vrzel v zračnem tlaku, naše kraje pa bo predvidoma v petek prešla tudi hladna vremenska fronta.

V četrtek kaže še na povečini suho vreme z morebitno popoldansko nestanovitnostjo. Zvečer pa bo že več oblakov in se bodo ponekod že pojavljale krajevne nevihte.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo popustila.

V soboto in nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno. Zlasti v soboto se bodo občasno še pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 28 stopinj Celzija. Noči bodo v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem kar sveže.

V prvi polovici prihodnjega tedna nato kaže na prevladujoče sončno vreme z morebitno občasno krajevno nestanovitnostjo zlasti v popoldanskih urah. Temperature bodo prijetne pozno poletne. Najvišje dnevne bodo povečini pod 30 stopinjami Celzija. Noči bodo prijetne.