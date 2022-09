»V fokus smo postavili skrb za ljudi, ki so se znašli v krizi«

Fundacija CRTrieste je ena tistih bančnih fundacij, ki že trideset let opravlja naloge na družbeno-socialnem in kulturnem področju. Julija letos so obeležili okroglo obletnico delovanja, prve dni oktobra pa bodo imenovali nov glavni svet. Njegova predsednica Tiziana Benussi po zakonu ne more več kandidirati, saj je v preteklosti zasedala tudi podpredsedniško mesto v upravnem odboru in mesto člana. V fundaciji je tako ali drugače preživela več kot 20 let. Po izteku mandata se bo Benussijeva v celoti posvetila odvetniški službi, ki jo opravlja že od srede sedemdesetih let.

Prihajajoče spremembe smo izkoristi za pogovor z odvetnico, ki nas je sprejela v Ul. Cassa di Risparmio. Ni skrivnost, da je na hodnikih sedeža fundacije mogoče občudovati prave umetniške bisere, a mogočna platna v Trstu rojenega umetnika Dyalme Stultusa, ki krasijo stene tretjega nadstropja poslopja, so dih jemajoče. Podoben vtis je pustil tudi umetniški opis v predsedniški pisarni.

Predsednica Benussi, boste pogrešali vse te umetniške kose?

Umetniška zbirka fundacije je zares osupljiva. Pomislite, da je Fundacija CRTrieste že ob svojem nastanku sprožila zelo ambiciozen proces odkupovanja umetniških del od Tržaške hranilnice in s tem preprečila njihovo selitev v banke takratne skupine UniCredito italiano.

Kako bi opisali vsa ta vaša leta delovanja znotraj fundacije?

Nabrala sem si dragocene izkušnje, ki bi jih označila za fantastične. V okviru predsedniške funkcije sem namreč v živo spoznala potrebe mesta, bila sem v neposrednem stiku z društvi, ki so dejavna na družbo-socialnem področju.

Kako se je dejavnost fundacije spremenila v zadnjih letih?

Z naraščanjem socialne stiske ljudi so se spremenile tudi naše naloge. V fokus smo postavili skrb za ljudi, ki so se iz takšnih ali drugačnih razlogov znašli v krizi. Še posebej smo bili aktivni med pandemijo, ko smo prevzeli tudi aktivno vlogo v cepilni kampanji. Zaradi teh prioritet smo na stranski tir postavili financiranje nekaterih športnih in kulturnih prireditev. Letos pa smo končno spet zagnali projekte, ki so bili zamrznjeni.