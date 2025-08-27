V Grljanu želijo stare borovce zaščititi pred sečnjo

Ohranitev zadnjih 12 starih borovcev v Grljanu, odstranitev ovir, ki zapirajo javno pot do obale in morja, in izboljšanje dostopa v morje s skalnatega valobrana. To so glavne točke peticije, ki jo je sestavil odbor krajanov in pod katero se je podpisalo že več kot sto ljudi, med podpisniki pa je tudi slovenski diplomat Bogdan Batič, ki ima v Grljanu počitniško hiško. Pobudniki bodo v prihodnjih tednih peticijo izročili predsedniku deželnega sveta Mauru Bordinu.

Peticijo za ohranitev dreves in odprtje dostopa do javne plaže so v Grljanu včeraj predstavili člani odbora Riva Massimiliano e Carlotta, ki so v en glas dejali, da so skupaj stopili v bran »naše obale, našega morja in naših dreves.«

V času, ko je odbor razpravljal o problemih, s katerimi se soočajo Grljančani in njegovi obiskovalci, pa se je začela tudi temeljita obnova obalnega pasu. V nasprotju s prvotnimi obljubami, da bodo med obnavljanjem tlaka ohranili vse borovce, so na veliko presenečenje mnogih na severnem delu gradbišča posekali vseh 12 starih borovcev. Namesto njih so zasadili mlada drevesa, ki so sicer obetavna, a preden bodo ta zrasla in omogočila hlad, bo minilo več let.

Vsi, ki bi radi prispevali glas za ohranitev starih dreves, za odprtje dostopa do obale in morja in za postavitev stopnic za vstop v morje na grljanski obali, to lahko storijo ob sredah ob 18. uri na sedežu združenja Legambiente v Ulici Donizetti 5/a. To združenje je podprlo prizadevanja odbora Riva Massimiliano e Carlotta. Peticijo je podprla tudi deželna svetnica Pakta za avtonomijo Giulia Massolino, ki je včeraj zapisala, da so pred meseci, ko so na deželno vlado naslovili vprašanje glede grljanskih borovcev, izvedeli, da nameravajo posekati še tri stara drevesa.