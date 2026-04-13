V Gropadi nocoj javno srečanje o obnovi ceste

Vzhodnokraški rajonski svet se bo nocoj sestal v prostorih društva Skala v Gropadi, kjer bo potekalo javno srečanje o gropajski cesti (z začetkom ob 18.30).

Predsednica rajonskega sveta Nives Cossutta je v sodelovanju z Enoto deželne decentralizacije (EDR) Trst sklicala srečanje, na katerem bodo predstavniki EDR vaški skupnosti spregovorili o obnovi gropajske ceste. Gre za drugo tovrstno informativno srečanje, ki bo krajanom nudilo potrebne informacije o poteku in časovnici del. Srečanje bo koristno še posebej zaradi prisotnosti predstavnikov EDR, ki so od vsega začetka skrbeli, da bi bili domačini sproti obveščeni o projektu obnove, poudarja Cossutta.

Srečanje je odprto vsem, rajonski svet za vzhodni Kras poziva k polnoštevilni udeležbi, predvsem pa vabi, da se ga udeležijo prebivalci Gropade.