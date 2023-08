»V horoskopu je pisalo, da moram v boj, zato grem v boj«

Dan Giuliana Nadraha se začne z dvournim prebiranjem časopisov. Po poklicu je svetovalec na področju davkov in delovne zakonodaje, je pa tudi član več nadzornih svetov. Njegove razpoznavne značilnosti so uglajen način govora, pretanjena ironija in nevsakdanji slog.

Pogovor z njim je nastal v ugledni palači sredi Trsta, kjer ima svojo pisarno.

Zakaj ste pri 81-ih še v pisarni?

Ker je delo zdravje. Lahko bi se upokojil, a penzija je pasivna, medtem ko je delo tisto, kar ti daje elana, da nadaljuješ svojo življenjsko pot.

Potemtakem nameravate delati, dokler vam bo zdravje to dopuščalo?

Zelo rad bom delal, dokler pamet zdrži. Nikoli ne vemo, kdaj naš računalnik odpove (zazvoni telefon, Nadrah med pogovorom napove sogovorniku, da bo danes bojevit, saj je tako pisalo v horoskopu).

Pardon, verjamete horoskopu?

Horoskop lahko pomaga. Zadnje časa ga berem in ugotavljam, da se malenkost tega, kar piše, uresniči.

Kje ga prebirate?

V raznih dnevnikih in na spletu. Danes (pogovor je potekal v četrtek, op. ur.) sem ga recimo v dnevniku Il Piccolo. Pisalo je, da moram v boj, zato, kot ste slišali, grem v boj.

Koliko časopisov preberete vsak dan?

Od štiri do pet. Zame so najbolj hvaležni papirnati časopisi, imam pa sklenjene tudi spletne naročnine. Človek mora biti ažuren in obveščen. Tako kot trgovina potrebuje svoje blago, jaz potrebujem znanje, da ga prodajam. Vsak dan zelo marljivo prebiram vsaj dve uri. Začnem okrog šestih in ob osmih ali osmih in pol pripravim za stranke dve okrožnici na podlagi tega, kar sem prebral. Izberem, kar je zanimivo za posamezne stranke, in jim preprosto obrazložim, kaj se dogaja, katere so morebitne olajšave, tegobe, kako je treba ravnati, da ne bo očitkov o napakah ...

Ali časopise prebirate le zaradi svojega poklica ali tudi zato, da si z branjem ustvarite mnenje o splošnem dogajanju?

Glede na to, da okrožnico, ki jo pošljem strankam, podpišem, je tam tudi moje mnenje, in sicer o tem, kar je določil zakonodajalec.

Mnenje si ustvarite le o tem, kar sodi k vašemu delu?

K vsemu, kar preberem, dodam komentar. Včasih je tudi pikanten komentar. Časopise pustim sodelavcem, da vidijo ... Danes sem na primer napisal: danes farizeji nimajo limita.