V igralsko ekipo je vključil psihiatrične bolnike

Igralec Fabrizio Gifuni je na včerajšnjem zaključnem večeru festivala kratkega filma ShorTS prejel nagrado Interprete del presente. To je le ena tolikih nagrad, ki jih je bil deležen igralec, po rodu iz Rima. Lani je za svojo vlogo Alda Mora v seriji Esterno notte prejel tudi prestižnega Davida di Donatello za najboljšo glavno vlogo.

»Nasploh me zelo zanima napeto obdobje 70. in 80. let v Italiji,« je na včerajšnjem popoldanskem srečanju z novinarji v hotelu Forum v Trstu razložil igralec. Kot je povedal, se je skozi leta poistovetil z likom Alda Mora, ki ga je naposled pripeljal do prestižne filmske nagrade. Lik predsednika Krščanske demokracije, ki so ga umorili skrajno levičarski teroristi Rdečih brigad, je tudi temeljito preučil, prebral je in preštudiral vsa njegova pisma iz ujetništva. Na filmskih platnih se je z likom nekdanjega premierja prvič srečal leta 2012, ko je nastopil v filmu Romanzo di una strage, zgodbi atentata na Trgu Fontana v Milanu.

Z namenom, da bi javnost opozoril na zgodovinske korake na področju psihiatrije, za katere je bil v Gorici in Trstu zaslužen psihiater Franco Basaglia, je Gifuni leta 2011 nastopil v seriji C’era una volta la città dei matti. Režijo je takrat podpisal Marco Turco. Gre za zgodbo priznanega psihiatra, ki je s svojim vztrajnim delom dosegel zaprtje psihiatričnih ustanov in emancipacijo psihiatričnih pacientov. Po njegovi zaslugi so zaprtje umobolnic tudi uzakonili. »Pri snemanju v Trstu in Gorici smo se držali načel, ki jih je zagovarjal Basaglia. K sodelovanju smo povabili številne psihiatrične paciente in tako dokazali, da je igranje v filmu način njihove emancipacije,« je razložil Gifuni, ki je v filmu nastopil s slovensko-bosanskim filmskim igralcem Brankom Đurom Đurićem.