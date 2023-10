V industrijski coni nastaja obsežna hladilna hala

V industrijski coni pri Žavljah, na območju, ki ga upravlja konzorcij Coselag, bo predvidoma od konca leta 2024 operativna obsežna hladilna hala, v kateri bo mogoče na različnih temperaturah (od nekaj stopinj Celzija nad ničlo do -28) skladiščiti zamrznjena in sveža živila. Objekt bo obsegal približno 25.000 kvadratnih metrov površine z 28 dostopnimi točkami za blago in parkiriščem za 15 tovornih vozil ter 40 avtomobilov.

Zasebni načrt naj bi dopolnjeval podobne storitve, ki jih bo v prihodnje na Proseški Postaji ponujal center Fresh Hub, katerega pobudnica je pristaniška uprava. Projekt v industrijski coni, blizu pristanišča in tržaške obvoznice, je pred časom napovedala nepremičninska skupina Bell Group, ki je skupaj z družbo Angelo Gordon ustanovila investicijski sklad Italian Logistics Fund 2, slednjega upravlja družba Savills Investment Management SGR Spa. Ta je skrb za komercializacijo logističnega centra zdaj zaupala družbi CBRE, ki je med vodilnimi na svetu na področju storitev in naložb v poslovne nepremičnine.