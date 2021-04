V iskanju hidrogeoloških odgovorov

Ko dežuje se območje na Koritah, na cesti, ki iz Ricmanj pelje proti Naselju sv. Sergija oz. pod Katinaro, pošteno premoči in voda s pobočja kar lije na cesto in s seboj prinaša zemljo in kamenje. Da je nujno treba ukrepati, ocenjujejo vaščani, ki se že leta soočajo s temi sitnostmi.

Med njimi je tudi domačin Aleksander Coretti, ki je med drugim tudi dolinski občinski svetnik. »Druga občinska komisija, katere član sem tudi podpisani, se tačas posveča prometnemu načrtu – vsak od svetnikov je postregel s kritičnostmi na domačem območju. Sam sem se poglobil seveda v ricmanjske, na katere smo kot vaščani upravo že večkrat opozorili,« je namignil. Ni skrivnost, da občinsko območje tare vprašanje podzemnih potokov in izvirov, ki ob močnejših nalivih bruhnejo na plan, je priznal. »Že res, da je občina pred časom nekaj ukrenila, vendar je treba strugo in območje ustrezno in redno vzdrževati. Požiralnik očitno ne ustreza oz. se je napolnil z zemljo, saj vode, ki odteka proti cesti oz. proti pralnici na Ščdencu, ne zaustavlja.«

Da vprašanja, ki je vezano na hidrogeološke probleme in klimatske spremembe, ne gre podcenjevati, je prepričan tudi dolinski odbornik za okolje Davide Štokovac. »Še pred desetimi leti ni bilo večjih težav z vodotoki. Recimo, da so slednje v glavnem vezane na postopno zapuščanje kmetijskih površin in na izjemne količine dežja, ki na zemljo padejo v zelo kratkem času,« je pojasnil in dodal, da so v zadnjih šestdeset in več letih ljudje marsikateri potok pokrili oz. uničili, kar danes povzroča hude težave.

»Zavedamo se, da začasni, sprotni posegi niso rešitev. Z njimi bomo seveda nadaljevali, vendar smo se že lani srečali s predstavniki tržaške univerze, inženirji in geologi, da bi razumeli, kako bi težavam kljubovali na pravi način in ne po občutku oz. glede na trenutne probleme.« Še v tem mesecu bodo del občinskega presežka zato namenili hidrogeološki študiji, za katero so že našli tudi specializirani biro.