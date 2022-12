V Itisu bolnišnični oddelek

Prve štiri paciente so s katinarske urgence v t.i. skupnostno kliniko oziroma zunanji bolnišnični oddelek, ki so ga uredili v tretjem nadstropju zgodovinskega dela zavoda Itis, prepeljali včeraj. Gre za paciente z blažjimi zdravstvenimi tudi kroničnimi težavami, potrebne stalne zdravstvene nege (tudi ponoči), ki je ni mogoče nuditi na domu, in za katere ni bilo prostora v bolnišnicah. Njim je v poslopju v Ulici Pascoli namenjeno celo nadstropje, kjer je urejenih štirideset ležišč in poskrbljeno za zdravstveno zdravniško oskrbo, kakršne bi bili deležni v bolnišničnem oddelku.

Da je zavod Itis območna služba, ki nudi svoj doprinos krajevnemu zdravstvenemu sistemu, je potrdila direktorica Maria Teresa Agosti med včerajšnjim obiskom. »Paciente bodo tu oskrbovali zdravniki in zdravstveniki oz. medicinske sestre podjetja Asugi, ostalo zdravstveno osebje – pomožni zdravstveni delavci in fizioterapevti – je naše oz. od socialne zadruge KCS.« Zanje so uredili poseben vhod v poslopje, tako da ni stikov z ostalimi gosti.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.