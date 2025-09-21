»V Izraelu je vojna postala kult«

»V Gazi smo priča genocidu. Bodimo jasni: to je genocid!« Nathan Levi, tržaški pediater judovskega rodu, včeraj zvečer na Trgu Venezia ni besedičil. Udeleženci shoda so govornika poslušali v spokojni tišini, ki so jo prekinili le posamezni aplavzi. Zdravnik je bil oster, do vojne in odgovornih za grozodejstva: »V Izraelu je postala vojna kult. Izrael je zločinska država, varnost države ne more temeljiti na truplih umorjenih otrok, na kupih ruševin razdejane Gaze.«

Nekaj več kot 300 protestnikov je včeraj zvečer na Trgu Venezia izrazilo solidarnost s palestinskim ljudstvom v razdejani Gazi. Protest je organiziral sindikat CGIL, ki je v petek zvečer tudi sklical dvourno stavko. Sindikat je od italijanske vlade zahteval prekinitev vsakega sporazuma z Izraelom, tako gospodarskega kot vojaškega, dokler se ne ustavi morija v Gazi. »Že skoraj dve leti smo priča tem grozodejstvom, italijanska in evropska politika ne storita ničesar, da se pobijanje ustavi,« je povedal Massimo Marega, sekretar CGIL za Tržaško.

Med organizatorji protesta je bila tudi tržaška izpostava nevladne organizacije Emergency. »Tega, čemur smo priča v Gazi, kjer imamo ambulanto, nismo videli na nobenem drugem konfliktnem območju,« je opozoril Luca Crevatin, član nevladne organizacije, ki jo je ustanovil kirurg in prepričan pacifist Gino Strada. Crevatin je tudi izrazil podporo reševalni ladji Life Support, ki se je udeležila mednarodne humanitarne odprave Global Sumud Flotilla: »Naša ladja ni namenjena v Gazo. Ostalim ladjam bomo nudili zdravstveno in logistično pomoč v obliki goriva, vode in hrane. Predvsem pa bomo opazovali in pričali o tem, kar se bo zgodilo,« je dejal.