V katinarski bolnici bodo začeli z deli

Pred koncem meseca bi lahko na Katinari začeli z dolgo načrtovano obnovo tamkajšnje bolnišnice.

Načrt obnove je bil, kot znano, dobra štiri leta ustavljen, potem ko je zdravstveno podjetje Asugi prekinilo pogodbo z zadrugo Clea, ki bi bila morala dela izvesti. Obnovo in gradnjo novih bolnišničnih stavb, med katerimi bo tudi nova otroška bolnišnica Burlo Garofolo, bo izvedlo podjetje Rizzani de Eccher, ki je ob prehodu v novo leto pridobilo vsa ustrezna dovoljenja za gradnjo.

Dela, v sklopu katerih bodo zgradili tudi tretji stolp bolnišnice in novo manjšo stavbo (tako imenovano kocko), namenjeno zdravljenju nalezljivih bolezni, naj bi trajala do leta 2030. Že v naslednjih tednih pa bo najprej na vrsti širitev urgence, kjer so, kot znano, zaposleni na bojni nogi, saj se soočajo z veliko prostorsko stisko. Oddelek naj bi v prvi fazi del pridobil dodatnih 250 kvadratnih metrov.

»Selitev na Katinaro ne bo osiromašila ponudbe pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo, kvečjemu jo bo okrepila,» medtem na očitke glede prihodnosti raziskovalnega in oskrbovalnega poslanstva otroške bolnišnice odgovarja odbornik Riccardo Riccardi, ki je na deželni ravni pristojen za zdravstvo. »Kompetence IRCCS želimo ponuditi širšemu krogu uporabnikov,» je zagotovil in besede podkrepil s številkami oz. z 18,5 milijona evrov vrednimi naložbami v gradbene in tehnične izboljšave ter opremo - več operacijskih sob, v prostorih za dnevno hospitalizacijo bodo lahko sprejeli še več pacientov, razpolagali bodo z novo napravo za računalniško tomografijo ...

Na predvideno krčenje oddelkov oz. zmanjšanje ležišč po selitvi Burla na Katinaro sta v prejšnjih dneh opozorila zdravnika Marino Andolina in Walter Zalukar. Da je potrebno temeljito premisliti selitev Burla in na novo preučiti oz. posodobiti besedilo programskega sporazuma med Občino Trst, Deželo FJK, podjetjem Asugi, Burlom in družbo Anas iz leta 2007, pa so prepričani pri gibanju Zdaj Trst. Svetnik Kevin Nicolini meni, da bi bilo v debato o usodi Burla treba soudeležiti vse akterje, vključno z občani in medicinsko-znanstveno skupnostjo.

A časa je, glede na najnovejše novice o začetku del na območju katinarske bolnišnice, očitno vse manj.