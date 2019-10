V Kneževini Monako skrbi za pravilno obratovanje ladij

Monte Carlo je četrt v mestni državi, Kneževini Monako, s približno 15.200 prebivalci. V slavni četrti so doma razširjena igralniška dejavnost, številni kazinoji, avtomobilistična dirka Formule 1, številne druge športne prireditve, opera in baletna šola ter druge luksuzne dejavnosti, ki letno privabijo veliko število turistov. Poleg vsega opisanega pa v Monte Carlu živi in dela naš današnji sogovornik, Jure Rogelja.

Priložnost selitve v Monte Carlo se je pojavila pred sedmimi leti, in sicer leta 2012, ko je Jure Rogelja tri leta po diplomi na tržaški univerzi in po zaposlitvi pri pomorskih podjetjih Ocean S.r.l in Tripmare Spa odplul v mikavno tujino. Vendar prehod iz študentskega življenja v zaposlitev ni bil enostaven. »Leta 2008 se je zgodila kriza, leto kasneje, ko sem diplomiral iz pomorskega inženirstva na Univerzi v Trstu, pa se je vpliv gospodarske krize že občutil v podjetjih in pri zaposlovanju nasploh. Zaradi tega sem bil še toliko bolj pripravljen oditi v tujino, možnosti za zaposlitev namreč ni bilo nikjer.« Jure se je leta 2010 vendar zaposlil pri tržaškem Ocean S.r.l in leto kasneje pri Tripmare Spa. Zaradi boljših priložnosti za delo pa ga je pot leta 2012 popeljala v Monte Carlo, kjer je vse do danes zaposlen v podjetju Marfin Management. »Podjetje je lastnik enajstih ladij, ki prevažajo razsuti tovor.

Ladje obratujejo po celem svetu, in sicer prevažajo najrazličnejše vrste blaga, od premoga in koruze, do žita, rude in podobno. Zaposlen sem kot inšpektor v tehničnem oddelku podjetja. Skrbim za pravilno obratovanje ladij s tehničnega vidika, to se pravi, da sledim popravilom in podobno.«