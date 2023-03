V kombiju z nožem grozil uslužbencu in zahteval ključe

Policisti so v četrtek aretirali 33-letnega moškega, državljana Maroka, ki je pred javnim lokalom v Ulici Brigata Casale v kombiju z nožem grozil uslužbencu in ukradel ključe vozila. Nato je pobegnil. Policisti so ga kmalu izsledili in aretirali.

Pred nekaj dnevi so policisti omenjenega moškega ovadili zaradi posesti dveh nožev in je kvestor zanj odredil prepoved približevanja. S 15-centimetrskim nožem v roki ga je na nabrežju opazil mimoidoči, ki je poklical policiste. Enega od dveh nožev so našli v jašku, drugega pa je skrival v nahrbtniku.