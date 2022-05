V kongresni center prihaja Olio Capitale

V novem kongresnem centru v Starem pristanišču se jutri (petek) ob 10.30 začenja 14. sejem Olio Capitale. Do nedelje bo svoje »zlato bogastvo« ponujalo 170 proizvajalcev iz vseh italijanskih dežel in Grčije, 17 pa bo grosistov ter tujih kupcev iz vse Evrope in Japonske. Sejem Olio capitale prireja Trgovinska zbornica oz. njeno podjetje Aries v sodelovanju z državnim združenjem Mesta olja (Città dell’olio), uživa pa podporo zveze trgovinskih zbornic Unioncamere, Dežele FJK, Občine Trst in mreže Mirabilia.

Med 11. in 12. uro bo posvet o oljčnem olju – simbolu Italije v svetu, o ponovni skrbi za oljčne nasade, saj se starejši oljkarji umikajo, in ohranjanje kmetijskih površin. Ob 14.30 bo beseda tekla o upravljanju kakovosti voda in težavah, ki jih doživljajo ribiči, o varnosti hrane in ribjih proizvodov povezanih z morskim ekosistemom.

Tekom dneva je predvidenih tudi šest kuharskih šovov (udeležbo je treba potrditi 15 minut pred začetkom vsakega) posvečenih ribjim jedem, krajevnim zelenjavam in olju, tako da bo dišalo po brancinih, postrvih, klapavicah in kaviarju. Na koncu pa bo poskrbljeno še za degustaciji skuhanega ob 12. in 17. uri.

Sejmišče bo odprto vsak dan med 10. in 19. uro, za vstop bo moral vsak obiskovalec odšteti sedem evrov (pet evrov, če se bo predhodno prijavil na spletni strani oliocapitale.it). Organizatorji svetujejo, naj obiskovalci v notranjih prostorih nosijo zaščitno masko.