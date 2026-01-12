V koprski luki lani 15-odstotna rast

Luka Koper je po prvi oceni lani ustvarila 376,5 milijona evrov čistih prihodov od prodaje, kar je 15 odstotkov več kot leto prej. Ladijski pretovor je dosegel 23 milijonov ton, kar je na isti ravni kot v letu 2024, je družba danes sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Kot so izpostavili v Luki Koper, rast prihodkov v preteklem letu temelji predvsem na večjem pretovoru zabojnikov in avtomobilov ter višjih prihodkih iz naslova skladiščnin.

Sicer pa je bilo minulo leto v pomorski in logistični panogi še vedno močno zaznamovano z omejeno plovbo po Rdečem morju. »Ladjarji in logisti so se osredotočali predvsem na obvladovanje motenj, ki so posledica geopolitičnih razmer in spremenljivih dobavnih poti. Kljub temu smo z aktivnim prilagajanjem razmeram in iskanjem novih poslovnih priložnosti uspeli zaključiti še eno uspešno leto,« so zapisali v sporočilu za javnost.