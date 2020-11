V koronejskem zaporu doslej 27 okuženih

Sedemindvajset: tolikšno je število okuženih, ki so jih na podlagi doslej opravljenih testov ugotovili v tržaškem koronejskem zaporu. Gre za 17 zapornikov, ki so vsi brez simptomov in za katere se je poskrbelo, da so v izolaciji v ločenih prostorih, ter za deset paznikov. Poleg hitrih testov so opravili tudi molekularni bris pri osebah, ki so bile negativne in za katere se zdaj čaka na rezultate. Trenutno poteka jemanje brisa tudi pri vseh vzgojiteljih, sodelavcih in drugem osebju, ki je prihajalo od zunaj, prav tako se po potrebi ugotavlja, s kom so bili okuženi v stiku.