V križišču med ulicama Pauliana in Udine trčila avtomobil in skuter

V križišču med ulicama Pauliana in Udine sta danes malo po 9. uri trčila avtomobil in skuter. Zaradi razlitja tekočine na cestišče in odpravljanja posledic nesreče so Ulico Pauliana, kamor zavija dobršen del prometa iz Ulice Commerciale, prehodno zaprli za promet. Bodisi v Ulici Commerciale kot v Ulici Udine so nastali daljši zastoji. Na kraju so bili lokalni policisti in reševalci službe 118 ter delavci, ki so odstranjevali oljnati madež na cestišču.

O stanju udeležencev v nesreči za zdaj ni podatkov.