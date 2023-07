V Križu fundacija Zdravko Košuta

Združenje za Križ se je preoblikovalo v fundacijo Zdravko Košuta. Tako so na izrednem občnem zboru sklenili članice in člani združenja (skupno jih je 23) na pobudo ustanovitelja Valentina Cossutte. »Odločili smo se za takšno ime fundacije, ker so me doma in v Križu vedno klicali Zdravko, moj izvirni priimek pa je Košuta,« je za Primorski dnevnik povedal podjetnik ter že dolgo let podpornik kriških društev.

Združenje za Križ, ki je bilo ustanovljeno leta 2005, je vse svoje premoženje preneslo na fundacijo. To so Ribiška hiša, dvorana Ljudskega doma ob gostilni Bita ter igrišče za mali nogomet s sosednjim zemljiščem pod stadionom Viktor Sulčič. Za redni priliv svežih finančnih sredstev bo skrbelo podjetje Finfloor družine Cossutta. Med glavnimi cilji fundacije sodijo načrti za družbeno, kulturno in gospodarsko dobrobit Križa, s posebno pozornostjo do slovensko govorečega prebivalstva.

Nova fundacija se bo v bližnji prihodnosti osredotočila na Ribiško hišo in na Ljudski dom.

Za predsednika fundacije je bil izvoljen Valentino Cossutta, v upravnem odboru sta tudi njegov sin Alessandro in žena Elisabetta Birsa. Upravitelji so še dosedanji predsednik Združenja za Križ Boris Bogatec, mladi arhitekt Jakob Vascotto, predsednik družbe KB 1909 Boris Peric ter Bogdana Godnič iz podjetja Finfloor.