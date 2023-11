V Križu ni dostopa do Brojnice in Šonika

Slabo vreme je povzročilo nekaj škode tudi na obali med Križem in Sesljanom. V Brojnici pod Križem je zelo razburkano morje pred gostilno Bellariva naplavilo veliko lesa in raznorazne odpadke, ki preprečujejo dostop do plaže, ki je precej poškodovana. Visoki valovi so dejansko »zaprli« tudi Šonik pod Križem, v kriškem portiču na Mulu pa je morje doseglo prve stopnice pešpoti, ki vodi na obalno cesto (gostilna Tenda Rossa).