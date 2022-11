V Križu praznovali sto let Vesne

Pred sto leti so v času vzpona fašizma v Križu našli pogum in ustanovili prosvetno društvo Vesna, včeraj so častitljivo obletnico praznovali, kot se za takšno obletnico spodobi: praznično, sproščeno in s pogledom naprej. Na odru polnega Sirkovega doma so se zvrstili otroci in mladi, ki predstavljajo prihodnost, ter starejši, ki so prispevali k razvoju SKD Vesna.

Prireditev so s kriško himno uvedli otroci iz vrtca Justa Košute in osnovne šole Alberta Sirka. Ob spremljavi na klavirju učiteljice Olge Tavčar je šolski zborček vodila njena kolegica Sandra Poljšak. Predsednica Ivana Sullini je prehodila stoletno pot Vesne, na prireditvi sta nastopila tudi moški zbor Vesna in zbor Kriških ribic.

Na sporedu je bilo tudi srečanje z nekaterimi nekdanjimi voditelji društva, predstavnikom nekdanje mladinske godbe Liviom Sullinijem ter s pevcem z najdaljšim stažem v moškem zboru Vesna Sergiom Zottijem. Pevovodkinja Pija Cah je govorila o nekdanjem dekliškem zboru in o svojih lepih izkušnjah v društvu, kaj si mladi obetajo od kulturne dejavnosti v vasi je spregovorila Petra Prašelj. Vojko Devetak, prvi predsednik iz takratne mlade generacije prosvetnih delavcev, je izpostavil, da je Vesna v Križu vedno imela povezovalno in združevalno vlogo, medtem ko so nekdanje predsednice Ilde in Katarina Košuta ter Sara Šemec tudi s šaljivimi anekdotami opisale nekdanjo društveno dejavnost.