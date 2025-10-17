V Križu slovo predsednice SKD Vesna Ivane Sullini

Po desetih letih je krmilo slovenskega kulturnega društva Vesna zapustila predsednica Ivana Sullini, ki bo v kratkem dobila naslednico ali naslednika. Na izrednem občnem zboru društva je podjetnik Valentino Cossutta prvič javno naznanil, da fundacija, ki ji predseduje (uradno ime: fundacija Zdravko Valentino Košuta), načrtuje prevzem Doma Alberta Sirka. Kupila ga naj bi od nepremičninske družbe Dom.

Ivana Sullini je dejala, da jo je predsedniška funkcija zelo obogatila, hkrati pa tudi izčrpala. V zadnjem času je pod silo razmer tudi vodila društveno blagajno. Prepričana je, da je SKD Vesna ohranilo in še okrepilo svoje kulturno in družbeno poslanstvo ter izrazila prepričanje, da bo nov društveni odbor kos nelahkim izzivom, ki ga čakajo.

Igor Gustinčič se je v imenu nadzornega odbora zahvalil dosedanji predsednici za trud, ki ga je vložila v društveno dejavnost. »Pod njenim vodstvom je kulturno društvo ohranilo pomembno povezovalno vlogo v kriški skupnosti, kar je bila vedno njegova odlika,« je poudaril Gustinčič.