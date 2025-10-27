V Kulturnem domu v Trstu bodo spet skočili v leto 1964

Slovensko stalno gledališče prihodnji petek, 31. oktobra, v novo sezono vstopa s premiero nove domače produkcije, Kavarno Carla Goldonija, a tudi z dragoceno razstavo Fokus: Umetnine, prisotne v Kulturnem domu ob otvoritvi. Odprli jo bodo ob 19. uri v vhodni hali tržaškega Kulturnega doma v Ulici Petronio. Na ogled bo do marca 2026. Dogodek je povezan z lansko 60. obletnico odprtja kulturnega hrama.

Od Černigoja do Spacala

Javnosti bodo pokazali že vrsto let umaknjena umetniška dela znanih tržaških umetnikov, ki so na povabilo arhitekta Eda Mihevca sodelovali pri oblikovanju notranje podobe Kulturnega doma. Krasila so ga ob odprtju, 5. decembra 1964. Pri prenovi v 90. letih in kasneje še v letu 2008-2009 so jih odstranili in so do danes ostala v depojih. Z razstavo želi Društvo Slovensko gledališče opozoriti na njihov pomen in spodbuditi razmislek o tem, da bi jih ponovno vrnili na vidno mesto.

Umetnine so podpisali Jože Cesar, Avgust Černigoj, Franjo Felicijan, Robert Hlavaty, Avrelij Lukežič, Klavdij Palčič, Lojze Spacal in Frančišek Smerdu. Razstavo Fokus je zasnoval Sandi Renko, spremlja jo katalog z besedilom Magde Jevnikar.