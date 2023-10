V Liguriji aretirali tržaškega anarhista na begu

Policisti posebne enote Nocs so v ligurijskem kraju Dolceacqua pri Ventimiglii aretirali 37-letnega tržaškega anarhista Luco Dolceja, ki je bil na begu od leta 2021. Prepeljali so ga v zapor v Imperii. Obsojen je bil na tri leta in osem mesecev zaporne kazni zaradi upiranja uradni osebi in poškodovanja tuje imovine med izgredi na Brenerju leta 2016.

Policisti so ga izsledili po zahtevni preiskavi, ki jo je vodilo državno tožilstvo iz Trenta, pri kateri so med drugim sodelovali policisti Digosa iz Trenta, Trevisa, Trsta, Genove in Brescie. Pri sebi je imel lažno osebno izkaznico.

Luca Dolce, poimenovan tudi »Stecco«, je od leta 2009 deloval zlasti v anarhistčinih skupinah na Trentinskem na območju Rovereta. Bil pa je tudi med državnimi koordinatorji protizaporne propagande in si je med drugim dopisoval z zaporniki rdečih brigad, menijo preiskovalci.

Ob aretaciji so policisti Digosa opravili več hišnih preiskav v Liguriji, Trentu in tudi v Trstu.