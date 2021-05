V Lonjerju odkrili več zapuščenih psov

Tržaška lokalna policija je v Lonjerju v sodelovanju z zdravstvenim podjetjem Asugi odkrila štiri zapuščene odrasle pse in sedem mladičev. Na vrtu stanovanjske hiše so namreč po preiskavi, ki jo je odredilo državno tožilstvo po opozorilu sosedov, opazili pitbula, ki je bil s kratko verigo privezan na okensko ograjo. V skladišču na vrtu pa je bila samica pitbula s sedmimi mladiči, starimi pet dni. V hiši sta bila v dveh različnih sobah maltežan in še en pitbul.

Lastnica je hišo zapustila pred enim mesecem in varstvo psov zaupala moškemu, ki se sooča s socialno-ekonomsko stisko. Osumljena je trpinčenja živali.

Redarji in živinozdravniki, ki so prihiteli na prizorišče, so največ težav imeli pri upravljanju privezanega pitbula. Ta je pred nekaj meseci do smrti napadel manjšega psa, ki je živel v isti hiši. Zasegli so ga in odnesli v občinsko zavetišče. Pitbulu, ki je bil v sobi, so veterinarji za pregled morali dati pomirjevalo. Ostale pse so skrbno pregledali in jih primerno namestili, skrbniku pa ponudili pomoč.