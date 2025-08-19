V manj kot eni uri zagorela stanovanje in hiša

Tržaški gasilci so danes popoldne ob 16.45 posredovali v Ulici Gatteri, za tržaško glavno bolnišnico, kjer je gorelo v stanovanju v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka. Ogenj, ki se je vnel v kuhinji na kuhalni plošči in razširil na zgornjo omaro, so kmalu pogasili. Zavarovali so stanovanje in preverili morebitno prisotnost strupenih plinov, ki bi lahko nastali zaradi požara. Dve osebi, ki sta bili v stanovanju, so zaradi vdihavanja dima prevzeli v oskrbo reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč.

Niti eno uro kasneje, ob 17.30, so gasilci posredovali v Ulici Agro, med Drevoredom D’Annunzio in Ulico Tesa. Tam je zagorela manjša opuščena hiša. Požar so kmalu pogasili, pogorišče so nato bonificirali. Ulico Agro so med gašenjem požara zaprli za promet. Vzroke požara, v katerem se na srečo ni nihče poškodoval, še preiskujejo.