V masažnem salonu jo je silila v prostitucijo

Tržaški karabinjerji so aretirali 56-letno kitajsko državljanko, ki je v masažnem salonu sodržavljanko izkoriščala za prostitucijo in jo odvedli v tržaški zapor. Prostore so zaprli. Do zasega prostorov in aretacije je prišlo v torek, 20. januarja. Zasegli so med drugim še 12.000 evrov, se pravi, domnevni prihodek nezakonite dejavnosti ter dva bančna računa na ime osumljenke.

Nadaljevanje daljše preiskave

Karabinjerji so v tiskovnem sporočilu danes pojasnili, da gre za nadaljevanje daljše preiskave, ki jo je vodil tožilec Federico Frezza. Lani poleti so v ulicah Flavia in San Francesco že zaprli dva kitajska masažna salona, v katerih so ravno tako izkoriščali ženske za prostitucijo. Novembra so nato aretirali eno osebo, eno ovadili ter hkrati zasegli stanovanje, ki so ga uporabljali za vroče zmenke.

Gre sicer za pojav, ki ga v Trstu beležijo že dalj časa. Kitajski državljani rojakinje zvabijo v Italijo z obljubo varne zaposlitve, nato pa jim odvzamejo svobodo in jih prisilijo v prostitucijo. Kitajske državljanke so pogosto prisiljene živeti v slabih razmerah, so še poudarili karabinjerji. Pod okriljem projekta Stella polare, ki v FJK pomaga žrtvam prostitucije, so kitajsko državljanko, ki so jo izkoriščali, odvedli na varno lokacijo in ji ponudili vključitev v program socialne zaščite.