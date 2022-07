V Medjevasi boj z ognjem v bližini hiš

V Medjevasi se gasilci iz Trsta, Gorice in z Opčin skupaj s prostovoljci civilne zaščite iz več občin borijo zato, da pred plameni zaščitijo hiše. Po besedah devinsko-nabrežinskega občinskega svetnika in domačina Igorja Tomasetiga gori približno dvesto metrov daleč od prvih hiš, vmes je protipožarna steza, ki pa je precej poraščena in najbrž ne predstavlja primerne obrambe, ki bi lahko ovirala širjenje požara. Gasilci vodijo dejavnosti z dvorišča ene od tamkajšnjih hiš.

Na desetkilometrski fronti požara, ki šteje najmanj štiri žarišča, so na delu gasilci iz celotne Furlanije - Julijske krajine. Požar gasijo tudi s pomočjo helikopterjev deželne civilne zaščite in gasilcev ter z letalom kanader, ki je prišel iz Rima.