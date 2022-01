V mestu in okolici kupujejo zlasti Avstrijci, pa tudi Slovenci

Slovenci, Avstrijci, Madžari, pa tudi Američani in Angleži izbirajo Trst kot drugi dom, stalno počitniško destinacijo ali pa mesto, v katero vložiti del svojega denarja in kupiti stanovanje ali hišo. Nepremičnine ostajajo namreč najbolj priljubljena investicija za tiste, ki imajo na zalogi manjši ali večji zaklad in iščejo ugoden nakup zunaj domačih meja. Ugoden, da. Kajti, čeprav cene nepremičnin na Tržaškem hitro rastejo, ostajajo nizke v primerjavi z drugimi večjimi in srednje velikimi italijanskimi mesti. K temu gre prišteti oprostitev nekaterih davkov, ki ne bremenijo tujih kupcev, a močno vplivajo na družinske blagajne italijanskih državljanov.

V nekaterih nepremičninskih agencijah v središču mesta so se včeraj rade volje odzvali na povabilo Primorskega dnevnika in posredovali nekaj koristnih informacij.

»Nepremičninski trg je v tem trenutku zelo živahen. Trst je ponovno zanimiv, kot je bil pred petdesetimi leti,« je dejala Giorgia Slokar, ki je s kolegom Lorenzom De Marcom aprila lani odprla nepremičninsko agencijo Alpe Adria v Ulici Mazzini. Ime agencije sta izbrala prav z namenom, da bi bila prepoznavna tudi v širšem geografskem prostoru, od Hrvaške do Avstrije, Italije in Slovenije. »V desetih mesecih smo med petnajstimi kupoprodajami imeli tri tuje stranke. Zanimanja je veliko in do nas se obračajo predvsem Slovenci in Avstrijci.

Cene, ki hitro vzhajajo, ne skrbijo mlade lastnice agencije Alpe Adria, pošteno zaskrbljen pa je Giampaolo Foti, upravitelj agencije Programma Immobiliare v Ulici San Sebastiano: »Sektor se je z leti zelo spremenil, zanimanje tujcev pa je že dolgoletna stalnica. Lani smo približno deset odstotkov kupoprodajnih pogodb sklenili s tujci.«

S tujimi investitorji je že vrsto let tesno povezan Giorgio Calcara, lastnik istoimenske agencije, ki je znan prav po dobrih odnosih z Avstrijci – tako s tistimi, ki v Trstu kupujejo, kot z onimi, ki v Avstriji iščejo italijanske kupce. Pridejo sicer dobro pripravljeni in se potegujejo za nižjo ceno. Dobro vedo, kakšna je vrednost vsake nepremičnine. V teh dneh smo na primer prodali vilo na Obalni cesti. Obiskalo jo je 20 potencialnih kupcev, 18 teh je bilo Avstrijcev.