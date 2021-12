V Miljah animirani filmi Hayaa Miyazakija

V miljsko gledališče Verdi se po daljši odsotnosti vrača veliko platno. Med koncem decembra in začetkom januarja bo miljska občina s pomočjo društva La Cappella Underground malim in velikim gledalcem postregla s trojico uspešnic japonskega režiserja animiranih filmov Hayaa Miyazakija. Prvi bo jutri ob 16.30 na vrsti Moj sosed Totoro, 2. januarja ob 10.30 mu bo sledila risanka Čudežno potovanje, 4. januarja ob 16.30 pa še Čarovnik Howl in gibljivi grad.

Hayao Miyazaki je avtor številnih priljubljenih risanih filmov, uveljavil pa se je tudi kot stripar na področju mange. Da bi imel popolno ustvarjalno svobodo, je s sodelavcem ustanovil lasten animacijski studio in produkcijsko hišo Studio Ghibli.V njegovih risankah so v ospredju teme, kot so odnos človeka do narave, tehnologije in težavnost ohranjanja miroljubne etike. Junakinje njegovih filmov so pogosto moralno močne, neodvisne ženske oziroma deklice. Leta 2014 je prejel oskarja za življenjsko delo, pred tem pa še številna prestižna priznanja.