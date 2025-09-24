V Miljah aretirali slovenskega ubežnika

Tržaški karabinjerji so v Miljah aretirali 41-letnega slovenskega državljana, za katerim je bil izdan evropski nalog za prijetje. Slovenske pravosodne oblasti so ga iskale zaradi kaznivih dejanj tatvine, poneverbe ter ponarejanja in uporabe lažnih dokumentov. Moškega so ustavili, ko je skupaj z žensko skušal vstopiti v avtomobil.

Ob preverjanju so ugotovili, da je imel nameščene registrske tablice, ki so pripadale drugemu vozilu. Avto so zasegli. V stanovanju v Miljah, kjer je živel, so nato našli in zasegli še večje število pogodb o najemu in prodaji vozil, več deset avtomobilskih ključev, pametne telefone, predplačniške SIM-kartice ter motilnik signalov (t. i. jammer), ki se običajno uporablja za onemogočanje sledenja. Moškega so odvedli v tržaški zapor.