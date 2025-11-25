VREME
Smrt

V Miljah dan slovesa od malega Giovannija

Danes v obalnem mestecu poteka zadnji pozdrav devetletnemu dečku, ki ga je pred dvema tednoma dni ubila mati

    Pogrebna slovesnost za malega Giovannija v Miljah (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Danes v Miljah poteka zadnje slovo od malega Giovannija Trameja, čigar smrt je globoko pretresla krajevno in širšo italijansko stvarnost. Krsta s posmrtnimi ostanki je v miljsko stolnico na glavnem trgu prispela ob 10. uri. Pogrebna maša se bo začela ob 11. uri, sledil bo sprevod do domačega pokopališča. Nekaj klopi v stolnici so namenili otrokom slovenske osnovne šole Albina Bubniča, ki jo je Giovanni obiskoval ter njegovim vrstnikom iz drugih krajevnih sredin, v katerih je bil dejaven.

Miljska župnija je vsekakor na zunanjem prizorišču namestila zvočnike za prenos pogreba, saj so od samega začetka napovedali, da ga bo spremljala velika množica ljudi. Tragedija devetletnega Giovannija, ki ga je pred dvema tednoma umorila mati, je namreč segla blizu bodisi tistim, ki so ga poznali, kot tudi drugim ljudem.

