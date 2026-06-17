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Kronika

V Miljah hud požar uničil stanovanje (VIDEO)

Dve osebi so prepeljali v bolnišnico

Spletno uredništvo |
Milje |
17. jun. 2026 | 9:44
    V Miljah hud požar uničil stanovanje (VIDEO)
    Prizorišče požara (GASILCI)
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Tržaški gasilci so s kolegi iz Milj včeraj ob 22.10 posredovali v Ulici Meccanici v Miljah, kjer je v štirinadstropnem stanovanjskem bloku zagorelo stanovanje v tretjem nadstropju. Ko so prispeli na mesto, so vsi stanovalci že zapustili svoje domove in se zatekli na varno. Gasilci so začeli z gašenjem požara, ki je zajel celotno stanovanje. Ogenj so uspeli nato omejiti in preprečiti, da bi se razširil po stavbi.

Na kraj so prispeli reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki so pregledali stanovalce. Dve osebi so po poročanju gasilcev zaradi vdihavanja dima prepeljali v bolnišnico.

Požar so naposled pogasili in požarišče bonificirali, nato so zavarovali celotno stavbo. Vzroke požara še preiskujejo. Na kraju so bili policisti.

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