V Miljah izsledili in aretirali znanega slovenskega ubežnika

V četrtek v jutranjih urah so karabinjerji s postaje v Ulici Hermet v sodelovanju s slovensko policijo v bližini meje pri zaselku Korošci med Hrvatini in Miljami izsledili in aretirali 41-letnega slovenskega državljana, ki ga je koprsko sodišče iskalo zaradi več kaznivih dejanj. Tržaški karabinjerji so blokirali avto in v njem našli moškega in žensko. Zanj so hitro ugotovili, da gre za njihovo tarčo, za 30-letnico pa se je izkazalo, da je tudi ona osumljena že podobnih dejanj. Njo so po prijetju izpustili, ubežnika pa odpeljali v koronejski zapor.

Gre za starega znanca policije Roberta Carvelyja, ki je bil med drugim obtožen tako zaradi nevarne vožnje kot tudi kraje luksuznih avtomobilov. V preteklosti pa naj bi zažgal nek avtomobil, ker je mislil, da je v lasti moškega, ki je preveč vneto komuniciral z njegovim dekletom. Carvelyja je slovenska policija iskala od februarja in aprila lani, ko je sodišče razpisalo evropske priporne naloge zaradi tatvine in ponarejanja listin. Policisti so imeli informacije, da se najpogosteje zadržuje na Primorskem, med Trstom in Koprom. Z Generalne policijske uprave so sporočili, da je prijetje osebe rezultat več časa trajajočega in tesnega mednarodnega sodelovanja slovenske policije z italijanskimi karabinjerji ter pravočasne, hitre in učinkovite izmenjave informacij.

Tudi tržaški karabinjerji so nam potrdili, da je prišlo do aretacije človeka, ki je bil dlje časa na begu in da so ga po prijetju odpeljali v tržaški zapor.