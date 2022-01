V Miljah izsledili storilca vandalskega dejanja

Lokalni policisti iz Milj so izsledili storilca vandalskega dejanja, ki je 23. decembra na božični jelki pred miljsko knjižnico poškodoval lučke in okraske. Slednje so izdelali dijaki miljskih šol. Dogodek so posnele nadzorne kamere.

Miljski lokalni policisti so po ogledu posnetkov nadzornih kamer izsledili storilca. Gre za 17-letnika iz Trsta. Nadzorne kamere so ga posnele, ko je izstopil z avtobusa in prišel k jelki. Na njej je odtrgal žice novoletnih lučk in poškodoval okraske. Z njim so bili še drugi mladostniki, katerih identiteto še preverjajo. Storilca so ovadili zaradi poškodbe javne lastnine.