V Miljah nova doba »pametnih« zabojnikov

Na Trgu Alto Adriatico v Miljah so začasno postavljeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, ki jih bo občina preselila v mestno središče. Spreminja se namreč postopek ločenega zbiranja, ki je zadnjih osem let - odkar je sistem uvedla prejšnja županja Laura Marzi - na tem območju potekalo od vrat do vrat. Novost je včeraj predstavil župan Paolo Polidori z odborniki Elisabetto Steffè, Alessandro Orlandi in Andreo Mariuccijem ter z občinskimi tehniki.

Od 9. decembra gre zares

Nov sistem zbiranja komunalnih odpadkov tako iz bivalnih enot kot iz trgovin in gostinskih obratov bo za občane prava novost. Nastalo bo namreč šest ekoloških otokov s »pametnimi« zabojniki za ločeno zbiranje, v katere bodo lahko odpadke odlagali le davkoplačevalci, vpisani v seznam za plačevanje davka na odpadke Tari na omenjenem območju. Nove zabojnike bodo postavili v prihodnjih tednih, nato pa bo med 1. in 8. decembrom stekla poskusna doba, ko bo delno še veljal dosedanji postopek zbiranja odpadkov.

Od 9. decembra pa bodo ekološki otoki edini kraj, kjer bo mogoče odlagati odpadke, in sicer v zabojnike za papir in karton, plastiko, steklo in pločevino, organske ter mešane odpadke.