V Miljah ogenj požrl avtobus

Danes (10. maja) ob zori, približno ob 5.30, je v Miljah ogenj zajel tržaški mestni avtobus podjetja Trieste Trasporti. Na njem tedaj k sreči ni bilo potnikov, voznik pa je uspel izstopiti, preden bi ognjeni zublji požrli vozilo. Požar se je razplamtel, ko je ta vozil po nadvozu v Ulici dei Fonditori. Pogasili so ga gasilci. Osupljiva fotografija pa kljub srečnemu koncu kroži po družbenih omrežjih. Vzrok požara še ni znan.

Avtobus je bil v uporabi osem let. Model Rampini, ki mu je uničeno vozilo pripadalo, pa je del voznega parka podjetja Trieste Trasporti že približno dvajset let, so v dopoldanskih urah sporočili v tiskovnem sporočilu. V podjetju so zato dogodek označili kot nenavadnega, saj se kaj takega s tovrstnim modelom še ni zgodilo.

Sprožili so postopek, s katerim bodo skušali ugotoviti, zakaj je prišlo do požara. Pri njem bodo sodelovali notranja tehnična komisija, zunanji strokovnjaki ter proizvajalci vozila. Pregledali pa bodo tudi vsa vozila istega tipa, ki so trenutno v uporabi, so še navedli.