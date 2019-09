V Miljah prestregli večjo skupino migrantov

Policisti so danes zjutraj v Miljah pred nakupovalnim središčem Montedoro prestregli večjo skupino migrantov. Videoposnetek akcije policistov je objavil tržaški podžupan Paolo Polidori, ki se je mimo peljal z avtomobilom. Pripadnik Lige je sicer objavo na Facebooku pospremil s pripisom, da so migracijski tokovi v porastu po zaslugi »Contejevega dogovora z Evropo«, ki naj bi tako prižgal zeleno luč »nadaljevanju invazije«. Polidori se je med drugim za to sarkastično zahvalil Demokratski stranki in Gibanju 5 zvezd, poudaril pa je, da je videoposnetek posnel potnik.