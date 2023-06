V Milje prihajajo klovni, akrobati in žonglerji

Milje se bodo prihodnji teden – od srede, 5. do nedelje 9. julija – spet spremenile v živahno cirkuško prizorišče. V obalnem mestecu bo sedmič zaživel Muja Buskers Festival, ki ga prireja društvo Sparpagliati in glavno besedo prepušča sodobnemu cirkusu in uličnim umetnikom.

Obiskovalke in obiskovalce bodo postregli s 50 dogodki, od glasbenih predstav do nastopov ekvilibirstov, klovnov, žonglerjev in akrobatov. Ob performansih umetnikov in umetnic iz različnih kotičkov sveta ne bodo zmanjkale niti delavnice za otroke in druga presenečenja. Organizatorji obljubljajo potovanje skozi najrazličnejše umetniške zvrsti. Nad dogajanjem bo bdelo več desetin prostovoljcev in prostovoljk.

Glavni del programa bo potekal pod velikim cirkuškim šotorom na Trgu Alto Adriatico. Umetniški vodja festivala Riccardo Strano je pojasnil, da bo ta kot čarobni portal goste vodil v čudežne svetove. Dogajalo se bo drugače tudi na Trgu Caliterna, v gledališču Verdi, na dvorišču občinske knjižnice in na Trgu Marconi. Med različnimi prireditvami organizatorji izpostavljajo italijansko-francosko produkcijo Laerte in predstave Curtain Call (Nemčija), Mr. Dyvinetz (Čile) in El Goma (Argentina). Program je na voljo na spletni strani mujabusker.com, na kateri si je mogoče nabaviti tudi vstopnice.