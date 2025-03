V minuli noči še trije vlomi v tržaškem mestnem središču

Seznamu vlomov, do katerih je v zadnjih mesecih prišlo v tržaškem mestnem središču, so se dodali še trije, ki so se pripetili v noči na sredo. Tatovi so vdrli v sončni studio v Ulici Battisti in ukradli večjo vsoto denarja, nad steklenimi šipami pa so se znesli tudi v dveh barih blizu Borznega trga in na Ponterošu.

V pasaži v Ulici Battisti 14 so vlomilci z gasilnim aparatom razbili šipo sončnega studia in iz blagajne odnesli okrog 1500 evrov. Zaposlena je zjutraj naletela na razdejanje in obvestila avstrijske lastnike studia. Pasaža ima dva vhoda, iz ulic Battisti in Palestrina, ki naj bi bila ponoči zaprta.

Storilci so, kot kaže, v samo pasažo vstopili brez sile, nato pa se znesli nad šipo studia. Glede na znesek v blagajni se poraja sum, da so morda vedeli, kaj iščejo.

Isto noč so se vandali znesli nad vhodom lokala Buffet Borsa v Ulici Cassa di risparmio. Malo pred 1. uro zjutraj je nekdo z dvema kamnoma najprej razbil okensko šipo, potem pa poskusil vdreti v lokal, pri čemer je poškodoval vrata. Vstopiti pa ni uspel. Upravitelji bara so preko družbenih omrežij javno obsodili dejanje in poudarili potrebo po večji zaščiti lokalov. »Kdor dela in vlaga v svoj posel na tem območju, zasluži večjo zaščito,« so zapisali. Oba dogodka preiskuje policija.

Škodo je v nočnih urah doživel tudi bar James Joyce na Ponterošu, kjer je storilec razbil stekleno izložbo. V tem primeru pa je policija kmalu zatem ustavila moškega, litovskega državljana, in ga odvedla v koronejski zapor.