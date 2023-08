V Miramar se vrača Šarlotino žezlo

Žezlo belgijske princese in poznejše mehiške cesarice Šarlote, soproge mehiškega cesarja Maksimilijana Habsburškega, za katerim se je izgubila vsaka sled, se vrača v Miramarski grad. Dragocen predmet si je namreč na dražbi po posvetovanju s strokovnjaki in na pobudo muzeja v Miramaru v monaškem hotelu Hotel de Ventes de Monte-Carlo za 120.000 evrov zagotovila fundacija CRT.

Dragocen 418 gramov težek in 34 centimetrov visok in šest centimetrov širok zlat predmet, ki ga krasijo diamanti, rubini in smaragdi, je mehiški cesarici leta 1864 podaril mestni svet kraja San Juan de Rio v državi Queretaro v Mehiki. Na vrhu žezla je lepo vidna cesarska krona, ki jo obdajajo leteči orli. Ohranjena je tudi originalna škatla predmeta neprecenljive vrednosti.

Žezlo so na dražbo dali potomci belgijskega barona, ki mu je bilo ime Adrien Goffinet in je živel med letoma 1812 in 1886. Šarlotin brat in kralj Belgije Leopold II je ravno Goffinetu naročil, naj zblaznelo Šarloto iz Miramara privede v Belgijo. Razmere v Mehiki, kjer sta Maksimilijan in Šarlota sprejela cesarsko krono, so bile namreč od samega začetka njunega vladanja nestabilne, zaradi česar se je Šarlota kmalu vrnila v Evropo, da bi poiskala pomoč za svojega ljubljenega soproga. Podporo je zaman iskala pri papežu Piu IX in francoskemu cesarju Napoleonu III, v tistih letih so se začeli kazati znaki umske bolezni. Mehiška cesarica se je kasneje ustalila v Miramaru, po smrti Maksimilijana Habsburškega 19. junija 1867 (cesarja je dal ustreliti Benito Juarez, vodja republikanskih revolucionarjev) pa se je umaknila v Belgijo, kjer je umrla 19. junija 1927 pri 87 letih.

Veselje nad novo pridobitvijo za Miramarski grad so izrazili direktorica muzeja in parka Andreina Contessa, predsednik fundacije CRT Massimo Paniccia in Massimo Osanna, ki pri italijanskem kulturnem ministrstvu vodi resor za državne muzeje, med katere sodita Miramarski grad in park, ki ga obdaja. Fundacija je že sprožila postopek za prenos predmeta iz Monaka v Miramar.