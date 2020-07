V Miramarskem drevoredu metal steklenice v avtobus

V Miramarskem drevoredu je pod vplivom alkohola vrgel nekaj steklenic v avtobus, ki je vozil mimo. Železniška policija je ovadila 50-letnega turškega državljana zaradi nevarnega metanja predmetov. Naložili so mu tudi globo zaradi pijančevanja in so mu odredili 48-urno prepoved približevanja železniški postaji.

Železniški policisti so ovadili tudi 63-letnega italijanskega državljana zaradi kraje časopisov v trafiki na železniški postaji ter 53-letno državljanko Bolgarije, ki ni upoštevala pozivov predstavnikov oblasti.