V mlaki naboja in plinska maska

Osemdeset let ali malo manj sta se skrivala v blatu, ki je preprečilo njuno oksidacijo, zaradi česar izgledata skoraj nova. Zažigalna naboja je včeraj v blatni gmoti ob mlaki na Kontovelu opazil naš fotograf Damjan Balbi. Kratka raziskava po spletu je razkrila, da gre za angleška zažigalna naboja iz obdobja druge svetovne vojne tipa .303 British, ki so ju leta 1943 proizvedli v tovarni Imperial Chemical Industries Kynoch v bližini Birminghama. Metka z modrim izstrelkom bi se ob udarcu v površino vžgala in povzročila še hujše rane. Balbi je v objektiv sredi mlake ujel tudi nemško posodo za plinsko masko iz druge svetovne vojne.

Naboja so prevzeli proseški karabinjerji, ki so povedali, da so pred sedmimi leti iz mlake že potegnili nekaj streliva. Predstavniki organov pregona so stopili tudi v stik s predsednikom zahodnokraškega rajonskega sveta Pavlom Vidonijem. Ta je nemudoma obvestil podjetje Italspurghi Ecologia, ki čisti mlako, in delavce pozval, naj pazijo pri rokovanju z blatom. V njem bi se lahko namreč skrivalo še kaj streliva.

»Metek je izdelan iz mešanice brona in medenine, zaradi česar ni zarjavel,« je razložil Srečko Rože, lastnik vojaškega muzeja Tabor v Lokvi na Krasu. Kot je povedal, so Angleži metek uporabljali tako v puškah tipa Lee Enfield kot v lahkem mitraljezu tipa Bren. Do leta 1940 so tako strelivo proizvajali tudi za italijansko kraljevo vojsko, kasneje so ga uporabljale angleška kraljeva vojska in druge države skupnosti narodov Commonwealth.

»Kras je prava orožarna,«je razložil ljubiteljski zgodovinar in zbiratelj vojaških predmetov Roberto Todero in dodal, da so orožje pred leti našli celo v vodnjaku za hišo na Trgu Vico v centru Trsta. Veliko orožja je po vojni namreč končalo v jamah, vodnjakih in mlakah, tudi v kontovelski kotanji.