V muzeju znanosti postavili senzorični brlog

Muzej poljudne znanosti v Starem pristanišču ima nov kotiček, namenjen senzorično občutljivejšim obiskovalcem. Na prehodu, ki vodi v prvo nadstropje Znanstvenega imaginarija, so včeraj predali namenu prostor z rumenim naslanjačem in protihrupnimi zaščitami, ki je nastal na podlagi zdravstvenih raziskav tržaške univerze v sodelovanju z združenjem Fondosviluppo FVG in fundacijo ProgettoAutismo FVG.

Na podlagi raziskav

»Nova instalacija je rezultat sodelovanja, primer otipljivega rezultata po znanstveni raziskavi. Naš muzej je nastal z namenom, da bi znanost približeval širši javnosti. Naši prostori odražajo željo po vključevanju vseh, zlasti tistih, ki imajo posebne potrebe,« je povedala direktorica muzeja Serena Mizzan.

Namestnica rektorja tržaške univerze Caterina Falbo je poudarila, da je kotiček primeren prav za vse, ki v današnji družbi potrebujejo trenutek tišine in zbranosti. Raziskovalno delo pa je predstavila Giuseppina Scavuzzo, profesorica arhitekture in urbanega razvoja: »Projekt La casa sensibile (Občutljivi dom), katerega rezultat imamo danes pred očmi, smo razvili v stiku z mladimi avtističnimi osebami in skupaj razumeli, kakšne so njihove potrebe. Živimo v družbi, ki nam neprestano ponuja informacije in spodbuja naše čute, predvsem vid in sluh, ki sta stalno tarča najrazličnejših dražljajev.«

Mirni kotiček muzeja sestavljajo naslanjač, ki gosta objame tudi čez glavo, akustična izolacija in panoji z informacijami o opravljenih raziskavah ter projektu.