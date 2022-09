V noči na petek so bili v Nabrežini na delu tatovi. Nepridipravi so se prebili v semenarno Stanissa in iz blagajne izmaknili drobiž. Kot je za Primorski dnevnik povedal upravitelj trgovine, so vlomilci razbili šipo in vhodna vrata, nastala je zato precejšnja gmotna škoda. Lotili so se tudi bara Fani na nabrežinskem Placu in bližnje pivovarne Bunker, a sta jim podviga k sreči spodletela. Kljub temu so poškodovali vrata in okna lokalov. Dogodek preiskujejo nabrežinski karabinjerji.