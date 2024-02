V Nabrežini poklon jusarju in zdravniku

Zadnik je bil zelo navezan na svojo rojstno hišo pri Štropovih v Nabrežini, kjer je nekoč njegova mama upravljala vaško gostilno, sedaj je tam priljubljeni Bunker, kjer se je tudi po ukopokitvi dejansko skoraj vsak dan ustavil ter tam poklepetal z vaščani in prijatelji. Pred vhodom v lokal stoji tablica z njegovom portretom, ki jo je izdelal mladi, a že uveljavljeni ilustrator in stripovski ustvarjalec Jurij Devetak, ki je doma iz Nabrežine.

Nedavno preminuli Igor Zadnik (po domače Štrop) je bil v rojstni Nabrežini zelo priljubljen in spoštovan. Kot predsednik je okrepil in posodobil delo nabrežinskega jusarskega odbora, bil je tudi cenjen zdravnik ter v mladih letih uspešen športnik.

Pobudo za takšen lep poklon Zadniku, ki se je lani poslovil v starosti 71 let, so dali njegovi prijatelji, začenši z Robertom Stefanijem-Stepančičem. Na odkritju tablice je na kratko spregovoril Miloš Budin, ki je izpostavil pokojnikovo osebnost in njegova prizadevanja za dobrobit ter razvoj nabrežinske skupnosti. Prav nasproti Bunkerja stoji novo parkirišče na jusarskem zemljišču, za katerega si je Zadnik zelo prizadeval. Kljub temu, da je bil že zelo bolan, se je udeležil njegovega odprtja in bil na parkirišče upravičeno ponosen.