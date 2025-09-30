V Nabrežini zasačili delavca na črno

Karabinjerji so pretekli konec tedna kaznovali dva gostinca, ki sta na različnih koncih zaposlila delavca na črno. Prvi primer so ugotovili v piceriji v Nabrežini, kjer je lastnik nezakonito zaposlil tujega državljana. Do drugega prekrška pa je prišlo v Trstu, kjer je ravno tako šlo za tujega državljana.

Začasno so prepovedali delovanje obeh lokalov. Lastnika bosta morala skupno plačati več kot 10.000 evrov globe, so danes sporočili karabinjerji. Ko bosta poravnala kazen, bodo lahko spet sprejemali goste.