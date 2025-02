V najvišjih predelih Krasa močno sneži (foto in video)

Naše kraje je proti jutru dosegla solidna hladna vremenska fronta. Padavine so se okrepile in je z burjo začel pritekati občutno bolj mrzel zrak. Meja sneženja se je zjutraj spuščala. Malo po 9. uri se je dež spremenil v sneg v najvišjih vzhodnih predelih Kraške planote, kjer je ob močni burji nastala prava snežna ujma. Snežinke so med drugim že rahlo pobelile travnike in avtomobile. Temperatura je bila v Gročani okrog +1 stopinje Celzija, v Bazovici in ostalih predelih Krasa pa okrog +3 stopinj Celzija. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je ob 9. uri v Trstu namerila najmočnejši sunek burje 95 kilometrov na uro. Občutek mraza se je bistveno povečal.