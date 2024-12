V nedeljo poklon Tomažiču in tovarišem

Ravnokar očiščeno opensko strelišče že čaka na spominsko svečanost ob 83. obletnici usmrtitve obsojencev na drugem tržaškem procesu. Organizacija komemoracije prihodnjo nedeljo, 15. decembra, je v polnem teku. Medtem so občinski vrtnarji po obisku župana Roberta Dipiazze in pristojnih služb uredili območje in posekali vejevje med cesto in spominsko ploščo.

Svečanost se bo pričela ob 15. uri. Slavnostna govornica letošnjega dogodka bo Nives Cossutta, predsednica Vzhodnokraškega rajonskega sveta. Ta je med sedanjim mandatom že večkrat pozval Občino Trst, naj uredi obljubljeni Park miru. Spominski popoldan na Pinka Tomažiča, Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča, Simona Kosa ter Ivana Vandala bo letos povezoval Jan Glavina. Kot po navadi bo priložnostne pozdrave podal tudi predsednik Združenja italijanske pehotne vojske iz Villorbe - kjer je bila peterica pokopana po uboju - Sergio Amadio, letošnja novost pa bo pozdrav Polone Kenda, ravnateljice osnovne šole Simona Kosa iz severnoprimorskega Podbrda.

Za glasbeno spremljavo svečanosti, ki jo prirejajo borčevska organizacija VZPI-ANPI, društvo deportirancev ANED ter zveza političnih zapornikov ANPPIA, bosta poskrbela domači zbor Stane Malič pod vodstvom Davida Žerjala ter Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič pod taktirko Pie Cah.