V nedeljo, 8. decembra, bodo zaradi nogometne tekme italijanske C-lige med Triestino in Vicenzo Ulico Valmaura zaprli za promet med ulicama Palatucci in Carpineto. Zapora bo trajala od 10. ure do konca tekme. Tekma se bo pričela ob 12.30 in zaključila okrog 14.15. Mestna avtobusa št. 10 in št. 52 bosta vozila po spremenjeni progi.