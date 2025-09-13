V nekaj manj kot dveh letih prestregli 4800 migrantov

Boj proti nezakonitim migracijam in tihotapljenju migrantov ostaja glavni posel mejne policije. Ta je od oktobra 2023, ko so uvedli začasni ponovni nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo, do 8. septembra letos obravnavala 4787 nedovoljenih vstopov v državo, od tega so 1694 migrantov poslali nazaj v Slovenijo. Nadzor poteka na petih točkah: Fernetiči, openska železniška postaja, Pesek, Bazovica in Škofije. Dotok nezakonitih migrantov v tem obdobju ni usahnil.

S temi podatki je na današnjem tedenskem srečanju za medije na kvesturi postregel predstavnik mejne policije Eddi Stolfi. Ta je podal obračun dela v zadnjih dveh letih, izpostavil pa je tudi uspešno delo mešanih italijansko-slovenskih patrulj, ki so sestavljene iz treh policistov. Te so od oktobra 2023 do septembra letos obravnavale 1461 ilegalnih migrantov: 1373 na slovenskem ozemlju in 88 na italijanskem. Skupno število patrulj v tem obdobju znaša 332 (246 v Sloveniji in 86 v Italiji). Te niso prisotne samo na cestnih relacijah, ampak tudi na vlakih.

Med nadzorom mejnih prehodov so mejni policisti v zadnjih dveh letih aretirali 365 oseb, kar polovico zaradi tihotapljenja ljudi čez mejo. V povprečju aretirajo vsak drugi dan enega človeka. Med aretiranimi so tudi ljudje, za katerimi so bili izdani zaporni nalogi zaradi takšnih ali drugačnih kaznivih dejanj. Med mejnimi kontrolami so tako odkrili obtožene tihotapce mamil, preprodajalec ponarejenih cigaret, tudi enega morilca. V tem obdobju so na meji prestregli tudi tri ukradene luksuzne avtomobile. Vsa tri vozila so izginila v Nemčiji.